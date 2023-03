25 Auf der Halbhöhe Ettlingens steht ein radikal schlichtes Einfamilienhaus aus Leichtbeton, entworfen von Martin Dürr. Foto: Stephan /Baumann

Schön wohnen zwischen Bodensee und Odenwald, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb: Wir zeigen zehn der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser in Baden-Württemberg im Überblick – von außen und von innen.









Kaum ein Architekturmagazin, das dieses Haus nicht vorgestellt hat: das Haus K, entworfen vom Karlsruher Architekturbüro Baurmann und Dürr, das mit dem renommierten Hugo-Häring-Preis prämiert wurde. Kürzlich wurde der Bau zu den „Häusern des Jahres“ für eine Veröffentlichung im Callwey-Verlag ausgewählt.

Blick bis zu den Vogesen

Das vielfach ausgezeichnete Einfamilienhaus entstand in einem schon gewachsenen Viertel in Ettlingen, einer schönen Stadt südlich von Karlsruhe. Dass man heute von der Dachterrasse des Flachbaus einen grandiosen Blick bis zu den Vogesen genießen kann, ist aber alles andere als selbstverständlich, denn man musste erst einmal das Potenzial erkennen, das an diesem Ort verborgen ist: einem abschüssigen, nicht allzu großen Grundstück, das seit Jahrzehnten in dieser 60er-Jahre-Siedlung unbebaut geblieben war.

Auch unsere Zeitung hat das Haus besucht und mit den Bauherren und dem Architekten Martin Dürr gesprochen. „Wir fühlen uns extrem wohl in dem Haus“, betonen die Bauherren, die diese kompromisslose Ästhetik von Anfang an so wollten. Und deswegen auch mit den Plänen des Architekten keinerlei Schwierigkeiten hatten.

Innovativer Baustoff

Martin Dürr entschied sich für Leichtbeton mit einer Wandstärke von 45 Zentimetern – ungewöhnlich wenig. Umhüllt wird das Gebäude mit unbehandelten einschaligen Außenwänden. Leichtbeton hat viele Vorteile: durch seine geringere Dichte, weniger Energieeinsatz bei der Fertigung wie auch durch einen geringeren Stoffeinsatz bei der Abmischung. Es gibt keinen Putz, man benötigt keine Farbe. Das Material gibt die Farbigkeit vor. Ein radikal geschnittener Kubus – und ein Betonbau mit gutem Gewissen.

Lohnendes Warten

Doch so viel Innovation erfordert auch gute Nerven, denn es fehlte in diesem Fall noch an Erfahrungen mit dem Baustoff, weshalb die Entwicklung der Rezeptur länger gedauert hat als erwartet, schließlich darf die geringere Materialdichte nicht dazu führen, dass die Druckfestigkeit vernachlässigt wird. Bis die beauftragte Heidelberger Firma den richtigen Leichtbeton liefern konnte, dauerte es. Dennoch: Das Warten lohnte sich.

Aufwertung im ländlichen Raum

Das Haus K steht wie so viele prämierte Einfamilienhäuser in Baden-Württemberg für den Mut und Willen von hiesigen Bauherren und Architekturbüros, den komplexen Herausforderungen unserer Zeit mit ästhetischen wie funktionalen Lösungen zu begegnen.

In der folgenden Bildergalerie finden sich bemerkenswerte, von Architektenkammern ausgezeichnete Gebäude, die mal aus Holz, mal aus Leichtbeton, mal aus Stahl gefertigt wurden. Manche Häuser wurden umgebaut, andere saniert. Gebaut wurde oft auf schwierigen Grundstücken, in gewachsenen Stadtvierteln oder auf dem Land, in Dörfern, die durch die innovativen Häuser in ihrer Baustruktur zweifellos aufgewertet werden. Das Ergebnis lässt sich jedenfalls sehen. Schöner bauen? Geht doch.