Tagespflege ist gefragt, auch wenn sie wegen Corona eingeschränkt ist. Im Strohgäu werden die Einrichtungen für ältere Mitbürger weiter ausgebaut.









Strohgäu - Gemeinsam ist man nicht allein: Der Bedarf an Plätzen in der Tagespflege für Ältere ist im Kreis Ludwigsburg nach wie vor hoch, weshalb der Ausbau weiter voranschreitet. Gleichwohl sei die Nachfrage wegen Corona derzeit geringer als normalerweise, sagt die Sprecherin der Kleeblatt Pflegeheime mit Sitz in Ludwigsburg, Valerie Lippert-Müller. Pandemiebedingt habe Kleeblatt außerdem die Zahl der Plätze abhängig von der Größe der Räumlichkeiten reduziert.