1 Diskutiert wird über das Areal Greutter/Aichelin am unteren Bildrand, hier westlich der Bahngleise.Gewachsene Strukturen prägen das Gelände. Foto: Werner Kuhnle

Am Rande der Landeshauptstadt macht sich der Strukturwandel in der Region bemerkbar. Mit Folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Korntal-Münchingen - Wird der Stadtteil Korntal in absehbarer Zeit abermals um 1000 Einwohner wachsen? Unwahrscheinlich ist das nicht, sollten die Pläne Realität werden, die die Korntal-Münchinger Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert hat. Ein österreichischer Investor plant die Bebauung eines dreieinhalb Hektar großen Areals an der Bahnlinie, an der Markungsgrenze zur Landeshauptstadt. Auf dem Gelände Greutter/Aichelin könnten 500 bis 550 Wohneinheiten entstehen. „Die Chance ist relativ einmalig“, warb der parteilose Bürgermeister Joachim Wolf für das Projekt. „Es ist ein Glücksfall, dass die Vermehrt AG sich des Projekts annimmt.“