Wochenstart des VfB Stuttgart: Mit Hase, dafür ohne Alexander Nübel

Ob Sportchef Fabian Wohlgemuth kurzerhand für den verletzten Hiroki Ito einen Neuzugang aus dem Hut zauberte, blieb unklar. Fest steht jedoch: beim VfB-Wochenstart am Dienstagvormittag schlug ein Feldhase den einen oder anderen Haken auf Trainingsplatz 3. Trainer Sebastian Hoeneß nahm allerdings kaum Notiz von dem Tier – es bleibt also abzuwarten, ob es der Neue auf den Spielberichtsbogen am kommenden Samstag gegen Werder Bremen schaffen wird (18.30 Uhr, Liveticker).