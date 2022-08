1 links oder rechts – An welcher Hand trägt man üblicherweise den Ehering? Foto: Melinda Nagy / shutterstock.com

Der Ehering gilt in vielen Ländern als Symbol für die Eheschließung und die ewige Liebe. Er wird nach standesamtlicher und / oder kirchlicher Trauung an den Ringfinger des Ehepartners gesteckt. Doch an welcher Hand wird der Ehering eigentlich getragen? Wir klären auf.

Links oder rechts – wo trägt man den Ehering?

Pauschal gibt es keine Regel dafür, ob der Ehering an der rechten oder linken Hand getragen werden muss. Zwar gibt es in verschiedenen Ländern Traditionen oder Einflüsse. Ein Richtig oder Falsche gibt es hier aber nicht. In Deutschland, Österreich und in einigen Ländern in Ost- und Nordeuropa (beispielsweise Russland, Polen und Norwegen) wird der Ehering meistens an der rechten Hand getragen.

In welchen Ländern trägt man den Ehering links?

In Ländern im Mittelmeerraum sowie in der Schweiz, den Niederlanden und den USA wird der Ehering in den meisten Fällen dagegen traditionell an der linken Hand getragen. Die einzige Gemeinsamkeit, die bleibt, ist der Ringfinger.

Gründe, wieso der Ehering an der linken Hand getragen wird

Zurückzuführen ist dies auf die Geschichte antiker Liebespaare im alten Ägypten und im antiken Griechenland sowie der Geschichte der Römer. Allerdings ist das nur eine Vermutung, eine 100%ige Bestätigung für diesen Ursprung gibt es nicht. Schon damals wurden die Eheringe an der linken Hand getragen. Die Römer glaubten, dass eine bestimmte Vene („Vena amoris“ – lateinisch für Liebesader) auf der linken Seite direkt zum Herzen führt.

Warum trägt man in Deutschland den Ehering an der rechten Hand?

Für das Tragen des Eherings an der rechten Hand gibt es verschiedene Theorien. Zum einen besagt die Bibel (2. Moses 15.6), dass die rechte Hand die kraftvolle Hand ist bzw. große Wunder vollbringt (1). Eine andere Theorie sagt, dass die alten Germanen ebenfalls an eine Liebesader glaubten. Allerdings glaubten Sie, dass diese durch die rechte Hand führt. Eine dritte Theorie geht auf Protestanten in der Reformationszeit zurück. Diese sollen die Eheringe bewusst an der rechten Hand getragen haben, um sich vom Katholizismus abzugrenzen.