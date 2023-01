1 Erfahren Sie, welche Urlaubsziele in Europa im Februar die wärmsten Temperaturen bieten. Die beliebtesten Reiseziele im Überblick. Foto: Creative Cat Studio / Shutterstock.com

Wer im Februar ins Warme möchte, muss nicht weit wegfliegen. Auch Europa hat im Februar das eine oder andere attraktive Reiseziel zu bieten.















Im Februar bietet vor allem Südeuropa einige Reiseziele mit mildem bis gutem Klima. Die wärmsten Durchschnittstemperaturen herrschen dabei in Malta, Zypern, Griechenland, Türkei, Portugal, Italien und Spanien.

Zypern - Durchschnitt im Februar 17 Grad

Zypern hat mit einer Durchschnittstemperatur von 17 Grad im Februar einen der wärmsten Winter im Mittelmeerraum. Sonnige Tage mit Temperaturen über 20 Grad sind hier im Februar keine Seltenheit. Mit etwa 17 bis 18 Grad Wassertemperatur ist auch ein kühles Baden möglich.

Südtürkei - Durchschnitt im Februar 16 Grad

Ein ähnliches Klima findet man in den südlichen Regionen der Türkei vor. Mit Wassertemperaturen von etwa 18 Grad ist an der Türkischen Riviera bei Antalya oder Mersin ebenfalls ein kühles Baden möglich.

Südgriechenland - Durchschnitt im Februar 15 Grad

Südgriechenland bietet vor allem im Bereich der Ägäis mit seinen zahlreichen Inseln ein mildes Klima im Februar. Attraktive Reiseziele sind in dieser Zeit besonders die südlichsten Inseln Kreta, Karpathos und Rhodos. Zeitweise Temperaturen über 20 Grad sind hier auch im Februar möglich.

Malta - Durchschnitt im Februar 16 Grad

Ein attraktives Reiseziel ist im Februar der Inselstaat Malta. Die Tagesdurchschnittstemperatur liegt hier ebenfalls bei 16 Grad. Mit gerade einmal 7 Regentagen ist hier die Chance auf sonnige und warme Tage ebenfalls besonders groß.

Süditalien - Durchschnitt im Februar 16 Grad

Besonders milde bis warme Temperaturen gibt es im Februar ebenfalls in den südlichen Regionen von Italien. Allem voran die Inseln Sizilien und Sardinien. Die Durchschnittstemperaturen am Tag liegen hier bei 15 bis 16 Grad bei gerade einmal 5 bis 6 Regentagen.

Spanien Südküste - Durchschnitt im Februar 18 Grad

Besonders warm ist es im Februar ebenfalls entlang der spanischen Südküste. In der südlichsten Region Spaniens bei Malaga und Gibraltar herrscht zu dieser Zeit eine Durchschnittstemperatur von 17 bis 18 Grad. Mit etwa 5 Regentagen kommt auch die Sonne nicht zu kurz. Weitere Alternativen bieten im Februar die spanischen Inseln Ibiza, Mallorca und Menorca. Auch hier herrschen zu dieser Zeit milde Temperaturen.

Portugal - Durchschnitt im Februar 14 Grad

In Portugal herrschen im Februar ebenfalls milde Temperaturen. Hier sind vor allem die südwestlichen Küstenregionen attraktiv. Etwa 17 Grad beträgt die Durchschnittstemperatur an der Südküste von Portugal bei gerade einmal 5 Regentagen. An warmen Tagen ist hier ebenfalls ein kühles Baden möglich. In Lissabon selbst beträgt die Durchschnittstemperatur im Februar milde 16 Grad.