Die 86. Eishockey-Weltmeisterschaft der Top-Division sollte eigentlich vom 12. bis zum 18. Mai 2023 in Sankt Petersburg in Russland stattfinden. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 und dem damit verbundenen Ausschluss der russischen Nationalmannschaft wurde Russland das Großereignis entzogen.

Austragungsort: Hier findet die Eishockey-WM der Top-Division 2023 statt

Nachdem Russland die WM entzogen wurde, vergab das IIHF Council (Internationale Eishockey-Förderation) die WM 2023 an Finnland (Nokia-areena in Tampere) und Lettland (Arena Riga in Riga). Gegenkandidaten waren Ungarn und Slowenien, die ihre Bewerbung kurzfristig zurückgezogen.

Diese Länder nehmen an der WM 2023 teil

Nachdem im letzten Jahr noch die beiden Absteiger Großbritannien und Italien dabei waren, werden beide dieses Jahr durch die zwei Aufsteiger der Division I Slowenien und Ungarn ersetzt. Insgesamt treten 16 Mannschaften an, die in zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt wurden. In Klammern ist der Weltranglistenplatz festgehalten:

Gruppe A : Finnland (1), USA (4), Schweden (5), Deutschland (9), Dänemark (10), Frankreich (13), Österreich (15), Ungarn (20)

: Finnland (1), USA (4), Schweden (5), Deutschland (9), Dänemark (10), Frankreich (13), Österreich (15), Ungarn (20) Gruppe B: Kanada (2), Tschechien (6), Schweiz (7), Slowakei (8), Lettland (11), Norwegen (12), Kasachstan (16), Slowenien (19)

Die Eishockey-WM im TV und im Livestream

Die Spiele werden auf Sport1 sowohl im TV als auch im Stream übertragen. Die Spiele, die nicht im Free-TV zu sehen sein werden, werden auf dem Pay-TV-Kanal Sport1+ ausgestrahlt. Auch Magenta überträgt die Spiele mit deutscher Beteiligung, die KO-Spiele sowie eine Konferenz im Viertelfinale.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2023

Die Vorrunde begann am 12. Mai 2023 und endet am 23. Mai. Das Viertelfinale findet am 25. Mai 2023 statt, das Halbfinale am 27. Mai 2023. Sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das Finale des Turniers sind auf den 28. Mai 2023 datiert.

Vorrunde Gruppe A (Alle Angaben in deutscher Zeit):

12. Mai 2023: Finnland vs. USA (Endstand 1:4), Schweden vs. Deutschland (Endstand: 1:0)

13. Mai 2023: Frankreich vs. Österreich (2:1 n. V.), Ungarn vs. Dänemark (1:3), Deutschland vs. Finnland (3:4)

14. Mai 2023: USA vs. Ungarn (7:1), Frankreich vs. Dänemark (3:4 n. V.), Schweden vs. Österreich (5:0)

15. Mai 2023: Deutschland vs. USA (2:3)

16. Mai 2023: Dänemark vs. Österreich (6:2), Frankreich vs. Ungarn (2:3 n. V.)

17. Mai 2023: USA vs. Österreich (15:20 Uhr), Finnland vs. Frankreich (19:20 Uhr)

18. Mai 2023: Ungarn vs. Schweden (15:20 Uhr), Dänemark vs. Deutschland (19:20 Uhr)

19. Mai 2023: Ungarn vs. Finnland (15:20 Uhr), Österreich vs. Deutschland (19:20 Uhr)

20. Mai 2023: USA vs. Dänemark (11:20 Uhr), Österreich vs. Finnland (15:20 Uhr), Schweden vs. Frankreich (19:20 Uhr)

21. Mai 2023: Deutschland vs. Ungarn (15:20 Uhr), USA vs. Frankreich (19:20 Uhr)

22. Mai 2023: Dänemark vs. Schweden (15:20 Uhr), Österreich vs. Ungarn (19:20 Uhr)

23. Mai 2023: Deutschland vs. Frankreich (11:20 Uhr), Schweden vs. USA (15:20 Uhr), Finnland vs. Dänemark (19:20 Uhr)

Vorrunde Gruppe B:

12. Mai 2023: Slowakei vs. Tschechien (2:3), Lettland vs. Kanada (0:6)

13. Mai 2023: Schweiz vs. Slowenien (7:0), Norwegen vs. Kasachstan (3:4 n. P.), Slowakei vs. Lettland (2:1)

14. Mai 2023: Slowenien vs. Kanada (2:5), Norwegen vs. Schweiz (0:3), Tschechien vs. Kasachstan (5:1)

15. Mai 2023: Slowakei vs. Kanada (1:2 n. P), Tschechien vs. Lettland (3:4 n. V)

16. Mai 2023: Slowenien vs. Norwegen (0:1), Schweiz vs. Kasachstan (5:0)

17. Mai 2023: Lettland vs. Norwegen (15:20 Uhr), Kanada vs. Kasachstan (19:20 Uhr)

18. Mai 2023: Tschechien vs. Slowenien (15:20 Uhr), Schweiz vs. Slowakei (19:20 Uhr)

19. Mai 2023: Lettland vs. Slowenien (15:20 Uhr), Kasachstan vs. Slowakei (19:20 Uhr)

20. Mai 2023: Norwegen vs. Tschechien (11:20 Uhr), Kanada vs. Schweiz (15:20 Uhr), Kasachstan vs. Lettland (19:20 Uhr)

21. Mai 2023: Slowenien vs. Slowakei (15:20 Uhr), Tschechien vs. Schweiz (19:20 Uhr)

22. Mai 2023: Kanada vs. Norwegen (15:20 Uhr), Kasachstan vs. Slowenien (19:20 Uhr)

23. Mai 2023: Slowakei vs. Norwegen (11.20 Uhr), Kanada vs. Tschechien (15:20 Uhr), Schweiz vs. Lettland (19:20 Uhr)

Viertelfinale (25. Mai 2023):

15:20 Uhr: A1 vs. B4, B2 vs. A3

19:20 Uhr: B1 vs. A4, A2 vs. B3

Halbfinale (27. Mai 2023):

13:20 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 vs. Sieger Viertelfinale 2

17:20 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 vs. Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3 (28. Mai 2023):

14.20 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2

Finale (28. Mai 2023):

19:20 Uhr: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

Eishockey-WM 2023: Der deutsche Kader

Das ist das deutsche Team für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023:

Torwart:

Matthias Niederberger (1996, EHC Red Bull München)

Maximilian Franzreb (1996, Fischtown Pinguins)

Dustin Strahlmeier (1992, Grizzlys Wolfsburg)

Verteidigung:

Leon Gawanke (1999, Manitoba Moose)

Kai Wissmann (1996, Providence Bruins)

Leon Hüttl (2000, ERC Ingolstadt)

Moritz Müller (1986, Kölner Haie)

Jonas Müller (1995, Eisbären Berlin)

Moritz Seider (2001, Detroit Red Wings)

Maksymilian Szuber (2002, EHC Red Bull München)

Fabio Wagner (1995, ERC Ingolstadt)

Angriff:

Manuel Wiederer (1996, Eisbären Berlin)

Alexander Ehl (1999, Düsseldorfer EG)

Daniel Fischbuch (1993, Düsseldorfer EG)

Dominik Kahun (1995, SC Bern)

Maximilian Kastner (1993, EHC Red Bull München)

Marcel Noebels (1992, Eisbären Berlin)

JohnJason Peterka (2002, Buffalo Sabres)

Justin Schütz (2000, EHC Red Bull München)

Samuel Soramies (1998, Augsburger Panther)

Wojciech Stachowiak (1999, ERC Ingolstadt)

Nico Sturm (1995, San Jose Sharks)

Frederik Tiffels (1995, EHC Red Bull München)

Parker Tuomie (1995, Straubing Tigers)

Filip Varejcka (2001, EHC Red Bull München)

Moritz Seider, der jüngst mit einigen Blessuren zu kämpfen hatte, stoß erst kurz vor Turnierstart zum Team.