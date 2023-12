5 Die Polizei fahndet nach der vermissten Acelya K. aus Gäufelden-Öschelbronn. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

In der Schule meldete sie sich krank, nach Hause kam sie nie zurück: Seit 22. November wird die 17 Jahre alte Acelya K. aus Gäufelden-Öschelbronn vermisst. Die Kriminalpolizei bittet bei der Fahndung um Unterstützung (Bilder der Vermissten im Artikel).











Am 22. November verließ Acelya K. frühmorgens ihr elterliches Wohnhaus in Gäufelden-Öschelbronn bei Herrenberg, um nach Böblingen zur Schule zu fahren. Dort kam sie aber nie an. Seitdem fehlt von der 17-Jährigen jede Spur.