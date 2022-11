1 Italiens Jorginho weint nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft im WM-Play-off-Spiel gegen Nordmazedonien. Foto: dpa/Antonio Calanni

Bei der diesjährigen Fußball-WM in Katar sind insgesamt 32 Nationen vertreten. Unter ihnen große Namen wie Brasilien, Spanien, England oder natürlich auch Deutschland. Eine Fußballnation allerdings fehlt in diesem Jahr: Italien. Die Squadra Azzurra, wie das Team auch genannt wird, ist eigentlich eine Fußballmacht. Warum also, ist gerade die in Katar nicht dabei?

Für viele ist ein großes Turnier wie die Fußball-WM ohne eine Nation wie Italien undenkbar, haben die Südeuropäer doch eine lange und erfolgreiche Fußballhistorie. So wurde das Land insgesamt vier Mal Weltmeister: 1934, 1938, 1982 sowie – viele erinnern sich sicherlich – 2006 in Deutschland. Dazu kommen noch zwei EM-Titel in den Jahren 1968 und 2021.

Warum die erfolgreiche Fußballnation in diesem Jahr – und das zum zweiten Mal hintereinander – nicht in Katar dabei ist, lässt sich leicht beantworten: Sie hat die WM-Qualifikation überraschend nicht geschafft. Das Team von Roberto Mancini verlor im März diesen Jahres nämlich das Halbfinale der WM-Play-offs gegen Außenseiter Nordmazedonien mit 0:1. Das bittere Gegentor kassierten die Squadra Azzurra in der zweiten Minute der Nachspielzeit als Nordmazedoniens Aleksandar Trajkovski mit einem Distanzschuss traf und damit Italiens WM-Träume platzen ließ. Italien-Trainer Mancini nannte das Ausscheiden bei diesen Play-offs später die „größte Enttäuschung“ seiner Karriere.

Wie konnte es so weit kommen?

Allerdings wäre es gar nicht so weit gekommen, wenn Italien die Gruppenphase in der WM-Qualifikation als Sieger abgeschlossen hätte. In der Gruppe C traf der amtierende Europameister auf die Schweiz, Nordirland, Litauen und Bulgarien – vermeintlich leichte Gegner. Die Squadra Azzurra landete nach acht Spielen mit 16 Punkten aber nur auf Platz zwei hinter der Schweiz. Vier Siegen und vier Unentschieden reichten nicht zum Gruppensieg und so musste man in die Play-offs – mit bekanntem Ausgang.

Schon WM 2018 ohne Italien

Dass eine WM ohne die fußballbegeisterte Nation stattfindet kam in der Vergangenheit erst zwei Mal vor: 1930 bei der allerersten WM in Uruguay und 2018 in Russland. In der Qualifikation für das Turnier vor vier Jahren scheiterte Italien auch in den Play-offs, damals hieß der Gegner allerdings Schweden. Bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte die Squadra Azzurra aber wieder dabei sein – vorausgesetzt, sie schaffen dieses Mal die Qualifikation.