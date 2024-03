Wizo im Stuttgarter LKA: Punk ist nicht tot – ganz im Gegenteil

7 Der Frontmann Axel Kurth an der Gitarre: Wizo im Stuttgarter LKA. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Sindelfinger Punkpioniere von Wizo feiern Tourabschluss im LKA – und zeigen klare Kante gegen Rechtsextremismus. 1500 Fans machen daraus ein gewaltiges Klassentreffen.











Link kopiert



Wizo gehören nicht nur zu den dienstältesten Punkbands des Landes. Sondern auch zu den wichtigsten. Die aktuelle Tournee macht das mal wieder deutlich: 39 Konzerte in vier Ländern, fast alle schon Wochen zuvor ausverkauft. Der Abschluss findet, Ehrensache, im LKA/Longhorn statt. Das platzt mit 1500 Fans am Samstagabend aus allen Nähten, wahrscheinlich hätte die Band auch doppelt so viel Tickets verkaufen können. Punk ist nicht tot.