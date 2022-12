Wirtschaft in Holzgerlingen

1 Tesla kommt nach Holzgerlingen. Foto: Archiv/Simon Granville

Der Firmenschriftzug am ehemaligen Eisenmann-Forschungszentrum in Holzgerlingen zeigt an: Tesla kommt. Die US-Firma wird im Gewerbegebiet wohl einen Vertriebsstandort errichten.















Der Schriftzug an der Fassade und viele neue Autos auf dem Gelände machen deutlich: Tesla zieht auf das ehemalige Eisenmann-Areal in der Daimlerstraße in Holzgerlingen. Dem Vernehmen nach soll dort ein Vertriebsstandort entstehen. „Also keine Produktion“, stellt der Erste Beigeordnete der Stadt Holzgerlingen, Jean-Rémy Planche, auf Nachfrage klar, „ansonsten wissen wir auf dem Rathaus auch nicht viel darüber, wir sind ja nicht Vermieter.“

Das ist die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Immobiliengesellschaft hatte das Gelände 2021 gekauft, nachdem Eisenmann im Jahr 2019 insolvent gegangen war. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen verkündet, dass es für die Eisenmann-Montagehalle im Holzgerlinger Gewerbegebiet ernsthafte Mietinteressenten aus der Automobilbranche gebe, das Gebäude aber erst brandschutztechnisch ertüchtigt werden müsse.

Eisenmann mit Hauptsitz in Böblingen gehörte zu den weltweit führenden Lackieranlagenbauern. Ende der 1990er Jahre entstand der Holzgerlinger Standort. Missmanagement führte 2019 zur Firmenpleite.