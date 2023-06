17 Andere schauen sich den Fernsehturm an. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Stuttgart - Parkplätze? Fast alle voll. Schon am frühen Nachmittag haben sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Schloss Solitude eingefunden, um die grandiose Aussicht, Wald, Schnee und Rodeln hinab nach Weilimdorf zu genießen. Von diesem Montag an gelten verschärftere Kontaktbeschränkungen im Lockdown, der bis Ende des Monats verlängert wurde. „Wir gehen regelmäßig raus, lieben die Natur“, sagt Michael aus dem Landkreis Ludwigsburg. „Nun scheint es voller als sonst. Aber hier verteilen sich die Leute ja.“ Für ihn habe der Lockdown nicht viel geändert, ergänzt er. „Ich bin im Baugewerbe, eh draußen.“ Seine Frau Ola seufzt. „Ich arbeite in einer Agentur – nun im Homeoffice. Was soll man schon anderes tun als spazieren gehen? Die Sportstudios sind zu.“ Maßnahmen, die man hinnehmen müsse, in dieser Situation. „Man genießt die Natur noch mehr.“