Der Winter hält Einzug in Stuttgart. Kalte Temperaturen sorgen am Dienstag für den ersten Schnee in der Landeshauptstadt. Die Bilder aus Stuttgart.

Verschneite Wälder, weiße Landschaften – so mancher sehnt sich im Winter nach Schnee. Zumindest die erste Flocken fielen nun in der Landeshauptstadt. Zum Schlittenfahren reicht das zwar noch lange nicht, doch für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ist der erste Schnee trotzdem etwas ganz besonderes.

Wir zeigen die ersten weißen Bilder aus Degerloch in unserer Bildergalerie.

Den ersten Schnee des Jahres in der Region gab es allerdings bereits am Montag in der Gemeinde Bad Ditzenbach, im Landkreis Göppingen. Dort sollen bis zu 20 Zentimeter Schnee gefallen sein.

Das sagen Meteorologen

Laut Meteorologen setzt sich der Winter in Deutschland fest, und das bereits in den letzten November-Tagen. Ein Tiefdruckgebiet über Süddeutschland verlagere sich rasch ostwärts - „dahinter flutet polare Kaltluft das ganze Land“, sagten die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Dienstagmorgen voraus.