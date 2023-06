Polizeieinsatz in Winnenden

6 Zwei bewaffnete Beamte im Einsatz in Winnenden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Winnenden kam es am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Anrufer hatte über den Notruf angegeben, Geiseln genommen zu haben. Die Telefonnummer war der Polizei wegen vorgetäuschter Notrufe jedoch bereits bekannt.









Gegen 21.15 Uhr am Mittwochabend ging bei der Polizei in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ein Notruf ein: Der unbekannte Anrufer gab an, vier Geiseln genommen zu haben.