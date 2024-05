9 Ein fast surrealer Anblick: Spektakulärer Transport eines 74 Meter langen Rotorblatts per Selbstfahrer – es kann bis zu 45 Grad angehoben werden. Foto: Peter Hartung (Stadtwerke Fellbach)

Die Stadtwerke Fellbach schließen das „Repowering“ ihres Windparks auf der Schwäbischen Alb ab. Zwei deutlich leistungsstärkere Windräder ersetzen die bisherigen vier. Im Juni kommt dafür ein rund 200 Meter hoher Spezialkran zum Einsatz.











In den vergangenen Monaten konnte durchaus eine bedenkliche Flaute im Land festgestellt werden – was den Ausbau von erneuerbaren Energien und speziell die Nutzung der Windkraft angeht. „Nur zwei neue Windräder gingen dieses Jahr ans Netz“ lautete kürzlich eine Schlagzeile in unserer Zeitung. Konstatiert wurde angesichts von lediglich zwei neuen Anlagen in den ersten drei Monaten 2024 eine „Energiewende im Schneckentempo“.