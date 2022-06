14 Wenn Tennis zu Mode wird: Westen mit Tennisballhälften sind ein absoluter Hingucker. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Tennis-Fans dürfen sich freuen, denn die Wimbledon Championships haben wieder begonnen. Austragungsort ist der gleichnamige Stadtteil in London. Vom 27. Juni bis zum 10. Juli treten die Spieler und Spielerinnen in Einzel- und Doppelturnieren sowie im Mixed gegeneinander an. Es ist das dritte Grand-Slam Turnier des Jahres und das Einzige mit Rasenplatz.

Wimbledon ist eine der wenigen großen Sportveranstaltungen bei denen man noch täglich Tickets vor Ort kaufen kann. Dafür stellen sich die Menschen früh morgens, wenn nicht sogar den Abend davor an. Besonders beliebt sind die „Ground Pass Tickets“. Die Schlange für die Tickets ist ein kleines Event für sich.

Das Sportereignis gilt als sehr traditionsreich. Unter anderem wird nur auf grünem Rasen gespielt. Ungefähr 15 Monate dauert die Vorbereitung eines solchen Tennisplatzes. Laut Experten sollte die Höhe des Rasens für die perfekte Spielbedingung genau acht Millimeter betragen. Der Rasen wird darum jeden Tag gemäht.

Für die Teilnehmenden des Turniers lautet die Regel, in fast ausschließlich weißer Sportbekleidung auf den Tennisplatz zu erscheinen. Auch in der Royal Box auf dem Centre Court gibt es einen Dresscode. Diejenigen, die von einem der 74 Plätze Zuschauen dürfen, sind oftmals prominent oder spielen eine wichtige Rolle in der Tennis-Welt. Sie werden vom Vorstand des All England Club eingeladen.

Tennis mit Picknick-Atmosphäre

Eine Süßspeise, die besonders mit dem englischen Tennis-Turnier in Verbindung gebracht wird, ist „Strawberries and Cream“, zu deutsch Erdbeeren mit Sahne. 2019 wurden 191.930 Portionen verspeist. Die Erdbeeren werden um 4 Uhr morgens gepflückt und noch am gleichen Tag mit Sahne verkauft.

Auf der Wiese des „Hill“ machen es sich viele Fans gemütlich um die Live-Übertragungen vom Centre Court und dem No. 1 Court zu schauen. Bei sonnigem Wetter und Picknick-Atmosphäre ist der Platz sehr beliebt.