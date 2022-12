William und Kate in Boston

1 William und Kate ziehen Promis wie magnetisch an. Foto: dpa/Kirsty O'connor

Star-Auflauf für Prinz William und seine Ehefrau Kate in Boston: Der britische Thronfolger hat in der US-Metropole einen von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis verliehen - und viele Prominente aus dem Showgeschäft waren dabei.















Star-Auflauf für Prinz William und seine Ehefrau Kate in Boston: Der britische Thronfolger hat in der US-Ostküstenstadt einen von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis verliehen - und viele Prominente aus dem Showgeschäft waren dabei. Unter anderem traten die Sängerin Annie Lennox und das Schwestern-Duo Chloe x Halle bei der Veranstaltung am Freitag auf; Schauspieler Rami Malek und Fußballikone David Beckham übergaben Preise. William traf sich zudem mit US-Präsident Joe Biden.

Die von William initiierten Earthshot-Klimapreise gingen an fünf Start-up-Unternehmerinnen und -Unternehmer, die sich beispielsweise mit aus Meerespflanzen gewonnener Verpackung für den Klimaschutz engagieren. Zur Jury gehörten unter anderem Naturschützer David Attenborough und Schauspielerin Cate Blanchett. Die von ihnen ausgewählten Preisträger durften sich über je eine Million Pfund (1,17 Millionen Euro) freuen.

Rassismusdebatte überschattet Reise

Auch sonst widmete sich das royale Paar während des dreitägigen Besuchs vor allem Umweltthemen. William traf am Freitag US-Präsident Biden in Boston und sprach mit ihm über den Klimawandel. Beide diskutierten an der nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy benannten Bibliothek und dem Museum miteinander.

Es war der erste USA-Besuch des britischen Thronfolgers und seiner Frau Kate seit acht Jahren. Überschattet wurde die Reise von einer erneuten Rassismusdebatte um das britische Königshaus, die durch Äußerungen von Williams Patentante Susan Hussey gegenüber der schwarzen Wohltätigkeitsaktivistin Ngozi Fulani ausgelöst wurde.