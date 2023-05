1 Muhterem Aras (Mitte) mit Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin und Revierleiterin Christina Schwab. Foto: Wilhelma Stuttgart/Lisa-Marie Grimmer

Die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg hat die Patenschaft für zwei Papageien Pedro und Theo im Zoo übernommen, rechtzeitig zum Welt-Papageientag am 31. Mai.









Die Namensgleichheit hat es Landtagspräsidentin Muhterem Aras leicht gemacht, zwei Papageienvögel in der Wilhelma unter ihre patenschaftlichen Fittiche zu nehmen. Zudem handelt es sich bei den Aras um das Zootier des Jahres. Gerade rechtzeitig zum Weltpapageientag am 31. Mai soll daran erinnert werden, dass die Hälfte aller Papageienarten auf der Welt vom Aussterben bedroht, ein Viertel stark gefährdet ist. Auf den Subtropenterrassen leben Muhterem Aras’ beide Patentiere Pedro und Theo. Dort sind auf zwei Ebenen in über 20 Volieren Papageienarten aus vier Kontinenten und viele weitere Vögel zu sehen.