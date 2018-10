Wilhelma in Stuttgart Pfau verletzt kleinen Jungen

Von Jule Kappel 08. Oktober 2018 - 15:25 Uhr

Ein Wilhelma-Pfau zeigt sein ganz Pracht und seine Krallen. Foto: Wilhelma/Knitter

Das Foto eines blutüberströmten Kindes macht derzeit im Netz die Runde. Der Junge ist von einem Pfau in der Wilhelma verletzt worden. Der Zoo zeigt sich überrascht, auch davon, dass der Vorfall nun in der Öffentlicheit steht.

Stuttgart - Mit einer blutigen Fleischwunde am Kopf hat ein Besuch in der Stuttgarter Wilhelma für einen kleinen Jungen geendet, der dort mit seinen Eltern zu Besuch war. Schuld an der Verletzung: Einer der Pfauen, die sich auf dem Gelände der Wilhelma frei bewegen können. Der Vorfall ereignete sich freilich bereits im Juli. Am Sonntag hatte die Bild-Zeitung über den Fall berichtet und auch ein Foto des blutüberströmten Jungen gezeigt.

Auch in der Wilhelma wundert man sich, dass der verletzte Junge jetzt den Schlagzeilen steht. Harald Knitter, der Pressesprecher der Wilhelma, erklärt, dass keiner der Mitarbeiter den Vorfall im Juli selbst beobachtet hat. Laut Harald Knitter sei die Mutter kurz nach dem Vorfall mit ihrem verletzten Sohn zur Aufsicht gekommen, wo er von Ersthelfern versorgt wurde. „Dann wurde ein Krankenwagen gerufen und Ärzte versorgten den Jungen weiter“, berichtet Knitter. Die Wilhelma geht davon aus, dass die Wunde am Kopf des Kindes nach ein paar Wochen verheilt sei. Die Forderung der Eltern nach Schmerzensgeld werde gerade noch von der Versicherung der Wilhelma geprüft.

Wilhelma: Eltern stehen in der Pflicht

„Für uns ist es sehr überraschend, dass es zu solch einer Verletzung kam“, sagt Knitter. Trotz der rund 1,5 Millionen Besucher im Jahr sei es ihm noch nicht zu Ohren gekommen, dass ein Pfau aggressiv auf einen Besucher reagiert habe. Etwa ein Dutzend Pfauen bewegen sich frei in der Wilhelma. Bisher habe man keinerlei Probleme mit den Pfauen gehabt, die bei Besuchern ein sehr beliebtes Fotomotiv seien.

Harald Knitter erklärt sich den Vorfall folgendermaßen: „Wenn sich ein Pfau bedrängt fühlt und hinter sich keine Ausweichmöglichkeit sieht, kann es sein, dass er die Flucht nach vorne ergreift“. Vermutlich habe der Pfau den Jungen bei seiner Flucht im Vorbeifliegen mit seinen spitzen Krallen getroffen.

Um weitere Vorfälle dieser Art zu vermeiden, rät Knitter: „Man sollte auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und sich an die Parkordnung halten“. In der Parkordnung stehe ebenfalls, dass man Tiere weder ärgern noch füttern dürfe. Wenn man als Besucher merke, dass die Tiere weglaufen, solle man sie in Ruhe lassen und nicht weiter verfolgen. „Da stehen die Eltern in der Pflicht, darauf zu achten, dass Kinder den Tieren nicht weiter hinterherrennen“, sagt Knitter. Explizite Warnungen gebe es wegen der Pfauen nicht, da es bisher zu Problemen kam. Auch weil die Tiere sich auf dem ganzen Gelände frei bewegen, gebe es keine speziellen Schilder. Der Pfau muss übrigens kein Nachspiel befürchten, da es sich laut Wilhelma der Angriff um einen Einzelfall handelt.