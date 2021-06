Wilde Verfolgungsjagd in Obertürkheim

1 Der 25-Jährige entzog sich eine Polizeikontrolle. (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Polizisten wollen einen 25-jährigen Autofahrer in Obertürkheim kontrollieren, dieser setzt zur Flucht an. Als sein Auto bei einem Unfall liegenbleibt, flüchtet er zu Fuß. Doch die Beamten können ihn dingfestmachen und erkennen dabei die Gründe für seine Flucht.

Stuttgart-Obertürkheim - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Obertürkheim vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Als er einen Unfall baute, setzte er die Flucht zu Fuß fort und versteckte sich in einem Wettbüro. Polizeibeamten konnten den Mann nach Hinweisen von Zeugen schließlich dingfest machen und vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 25-Jährige kurz vor 8 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Untertürkheim kommend den Imweg entlang. Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte, flüchtete er mit seinem Mercedes über die Göppinger Straße in die Wittenbergstraße. Dort endete seine Fahrt jäh, als er mit dem Auto gegen ein Metallgeländer krachte und liegenblieb, doch seine Flucht setzte der junge Mann nun zu Fuß fort. Weit kam er allerdings nicht, denn die Beamten konnten ihn nach Zeugenhinweisen in einem Wettbüro in der Augsburger Straße vorläufig festnehmen.

Auf seiner Flucht war der 25-Jährige offenbar auch über eine rote Ampel gefahren und hatte wohl andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Weil der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige offenbar keinen Führerschein besitzt. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3500 zu melden.

