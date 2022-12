1 Die Polizei hat einen jungen Mann festgenommen, der eine wilde Autofahrt durch Mötzingen hingelegt hatte – ziemlich betrunken. Foto: Imago/ / K. Schmitt

Weil ein junger Mann – recht betrunken – am Dienstag in Mötzingen mehrere Unfälle baut, dann auch noch Beamte angreift und um sich schlägt, wird er festgenommen.















Diese Fahrt hatte es in sich: Am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr wurde ein 64-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Iselshauser Straße in Mötzingen (Kreis Böblingen) auf einen weißen Renault Master aufmerksam, der auf einem dortigen Firmenparkplatz teilweise recht zügig unterwegs gewesen und hierbei über mehrere Bordsteine gefahren sein soll. In dem Wagen saß ein 26-Jähriger, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, und zwar deutlich, wie die Polizei später feststellte. Der junge Mann sei zudem mit hoher Geschwindigkeit direkt auf das Fahrzeug des Sicherheitsbediensteten zugefahren, sodass dieser ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Anschließend soll er den 64-Jährigen beleidigt haben und davongefahren sein. Etwa zehn Minuten später verursachte der Renault-Lenker Zeugenangaben zufolge in der Bondorfer Straße beim Wenden einen Verkehrsunfall. Hierdurch wurde eine Scheune beschädigt und es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt erneut fort. Gegen 22.10 Uhr wurde er am Ortsausgang in der Öschelbronner Straße von einer Streifenwagenbesatzung angehalten – er hat sich bei einem erneuten Wendeversuch festgefahren. Bei dem 26-Jährigen wurden mehr als 1,8 Promille festgestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und mit angelegten Handschließen in den Streifenwagen gebracht. Dagegen wehrte er sich vehement, indem er um sich trat, sich loszureißen versuchte und die Polizeibeamten beleidigte. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Im weiteren Verlauf musste sich der 26-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er wurde in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht.

Das Polizeirevier Herrenberg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Da der Renault mehrere Beschädigungen aufwies, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es am Dienstagabend zu weiteren, bislang nicht bekannten Verkehrsunfällen kam. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07032 2708-0 zu melden.