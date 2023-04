1 Die Katze wurde von der mutmaßlichen Entführerin in deren Auto gelockt. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner Europa/Eibner-Pressefoto /EXPA/Angerer via www.imago-images.de

Rund eine Woche nach der Entführung einer Katze im hessischen Elz hat die Polizei das gestohlene Tier aus der Wohnung der mutmaßlichen Diebin befreit. Die Frau habe die Katze zuvor in ihr Auto gelockt und sei davon gefahren, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montagabend mit. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung gelang schließlich die Befreiung des Tiers.

Halterin entdeckt Katze am Fenster

Der entscheidende Hinweis kam von der 35-jährigen Halterin der Katze. Sie hatte nach der Entführung ihres Vierbeiners am Dienstag vergangener Woche das Auto der Verdächtigen im nahen Diez in Rheinland-Pfalz entdeckt.

Dort fand sie auch ihr Haustier am Fenster einer Wohnung. Nach der Befreiung wurde die Katze ihrem Frauchen am Montag wohlbehalten übergeben. Gegen die Katzenentführerin wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.