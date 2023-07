1 Verkehrte Welt der „Sissi-Filme“: die „liebe“ Sissi (gespielt von Romy Schneider) und Vilma Degischer als ihre „böse“ Schwiegermutter (links) Foto: imago/United Archives

Im 19. Jahrhundert zog am Wiener Hof eine Frau die Fäden, der man den Titel „heimliche Kaiserin von Österreich“ gab: Erzherzogin Sophie, die Mutter von Kaiser Franz Joseph. Bis heute ist sie als die böse Schwiegermutter Sissis im Gedächtnis geblieben.









„Leider wird nicht von jenen, die mich kennen, Geschichte gemacht! Und es ist ein böses Gefühl, zu bedenken, dass selbst bis über das Grab hinaus die üble Nachrede dauert.“ Erzherzogin Sophie, die Mutter des österreichischen Kaisers Franz Joseph, muss geahnt haben, dass ihr die Geschichte nicht wohlgesonnen war. Schon von Zeitgenossen als böser Geist und politische Intrigantin am Wiener Hof diffamiert, haftete ihr die Nachwelt noch das Etikett der bösen Schwiegermutter an, besonders prononciert in den „Sissi-Filmen“ der 1950er Jahre.