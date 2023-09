Luca Stöckl aus Bayern gewinnt das erste Kürbiswiegen der Saison im Blühenden Barock und begeistert mit einem 1052 Kilogramm schweren Kürbis. Er bricht damit den Deutschen Rekord von 916,5 Kilogramm aus dem Jahr 2018 und liegt mit seinem Kürbis als erster deutscher Züchter über dem magischen Gewicht von einer Tonne. Am 8. Oktober wird er nun mit dem Kürbis an der Europameisterschaft im Kürbiswiegen teilnehmen.

Am Sonntag kamen auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock die ersten Riesenkürbisse aus Deutschland und Österreich auf die Waage. Beim Early Weigh Off wurden unter anderem frühreife Atlantic-Giant-Kürbisse gewogen. Außerdem traten Züchter mit außergewöhnlich großen und schweren Squash-Kürbissen, Tomaten, Melonen und anderem Riesengemüse an.

Die großen Wiegemeisterschaften Anfang Oktober kommen für manche Riesenkürbisse zu spät, deshalb gibt es seit einigen Jahren für die frühreifen Atlantic-Giant- und Squash-Kürbisse eine eigene Wiegemeisterschaft: Das Early Weigh Off. „Wenn Kürbisse zu diesem Zeitpunkt schon reif sind, müssen sie möglichst schnell gewogen werden“, erklärt Alisa Käfer, die Leiterin der Kürbisausstellung im Blüba. „Denn bei den warmen Temperaturen halten sich die übergroßen Kürbisse nicht gut oder drohen zu reißen. Dann wären sie für eine Wiegemeisterschaft disqualifiziert.“

Züchter aus Deutschland und Österreich waren angereist, insgesamt kamen rund 20 Kürbisse auf die Waage. Gewogen wurde nach dem internationalen Regelwerk des Giant Pumpkin Commonwealth.

Die Gewinner des Early Weigh Off