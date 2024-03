Die 14. Bachelor-Staffel neigt sich dem Ende zu. Erstmals in der Geschichte des Bachelors gibt es 2024 gleich zwei Junggesellen, die sich auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Somit wird es auch zwei Siegerinnen geben.

Das große Wiedersehen: Die Sendetermine im Überblick

Die diesjährige Bachelor-Staffel besteht insgesamt aus 10 Folgen und einer Wiedersehensshow.

Wann läuft das große Finale?

Auf RTL+ können Abonnenten bereits abends am 13. März 2024 das Finale streamen. Im TV läuft die letzte Folge erst eine Woche später, am 20. März 2024, um 20:15 Uhr.

Die Wiedersehensshow: Die Sendetermine

RTL+-Nutzer müssen sich dieses Mal nicht gedulden. Gleichzeitig mit dem Finale können Sie auch die Wiedersehens-Folge abends am 13. März 2024 streamen. Im Free-TV läuft das Wiedersehen eine Woche später, am 20. März 2024, im Anschluss an das Finale auf RTL.

Wer moderiert „Das große Wiedersehen“?

Seit der 3. Staffel führt Frauke Ludwig durch die Show. Beim Wiedersehen werden ungeklärte Themen besprochen und auch die Frage aller Fragen gestellt: Sind die Bachelors und ihre Auserwählten noch ein Paar?