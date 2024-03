WFV-Pokal Frauen: Das Promi-Trio stürmt mit dem VfB ins Halbfinale

1 Starker Einstand: Der bundesligaerprobte Neuzugang Mandy Islacker (rechts) steuerte für den VfB zwei Tore bei. Foto: Günter Bergmann

Beim 5:2 ist der Lokalrivale FSV Waldebene Ost diesmal ohne Chance, womit den Frauen des VfB Stuttgart eine erfolgreiche Revanche für ihre bislang einzige Saisonniederlage gelingt.











Die erneute Überraschung ist ausgeblieben. Stattdessen ist das Stuttgarter Lokalduell im Viertelfinale des württembergischen Fußball-Verbandspokals der Frauen zu einer einseitigen Angelegenheit geworden. Der favorisierte VfB Stuttgart bezwang auf der heimischen Anlage in Obertürkheim den Nachbarn und Oberliga-Rivalen FSV Waldebene Stuttgart-Ost mit 5:2. „Das geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Sie haben das gemacht, womit wir sie noch im Punktspiel bezwungen haben und was wir uns eigentlich auch diesmal als geeignetes Mittel vorgenommen hatten“, sagt die Gäste-Trainerin Lena Mowlai.