Mit der Hitze und der Sonne dürfte es schon bald vorbei sein. Spätestens am Wochenende drohen Regen und Gewitter.

Die schwüle Hitze der vergangenen Tage geht zu Ende. Dem Südwesten steht ein ordentlicher Wetterwechsel bevor, begleitet von Unwettern und deutlich kühleren Temperaturen.









Nach dem schwülen und heißen Wetter in Teilen Deutschlands ist nun ein Wetterwechsel in Sicht, bei dem es auch zu Unwettern kommen kann. „Die Hitzetage sind in der Mitte und im Süden Deutschlands gezählt“, sagt der Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.