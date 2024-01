Es soll zum Mittwochabend hin wieder wärmer werden, sodass die Stuttgarterinnen und Stuttgarter wieder auf die Straße wagen können – vorerst Entwarnung also. Zum Ende der Woche könnte sich die Situation erneut verschärfen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist die Glatteisgefahr in Stuttgart vorerst überstanden. Zum Abend hin sollen die Temperaturen auf sechs bis sieben Grad steigen, sodass das Eis auf Straßen und Fußwegen rasch abtauen dürfte.

Über Nacht zieht eine Regenfront auf. Am Donnerstag bleibt es am Vormittags zunächst eher mild, gegen Nachmittag sollen die Temperaturen dann wieder fallen und es könnte schneien. „Ich gehe von ein bis fünf Zentimetern Schnee in Stuttgart aus,“ sagt Wetter-Experte Marco Puckert vom DWD.

Freitag und Samstag bleiben den Prognosen zufolge trocken. Aber Vorsicht: „Es könnte am Freitag Vormittag zu Eisglätte kommen, wenn sich der Schnee festtritt,“ warnt Puckert. Wer kann sollte diese Woche folglich besser im Homeoffice bleiben. Sicher ist sicher.