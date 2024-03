Der Frühling hat sich am Wochenende schon angekündigt und die Menschen nach draußen gelockt. Doch wie geht es in dieser Woche weiter? Zumindest ein Tag soll ungewöhnlich warm werden. Die Aussichten im Überblick.

Die Woche ist am Montag in Stuttgart schon sehr sonnig gestartet. Bleibt das Wetter so freundlich? Wir haben bei den Wetter-Experten nachgefragt.

„Das sonnige Wetter kann sich im Verlauf des Montags ein wenig ändern“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einzelne Wolken ziehen demnach auf, für einen Schauer wird es aber wohl noch nicht reichen. Die Tagestemperaturen liegen am Montag noch bei milden 14 Grad, sinken in der Nacht aber auf 6 Grad. Im Umland kann die Anzeige auf dem Thermometer sogar bis auf 2 Grad fallen.

Lesen Sie auch

Auch am Dienstag soll sich der Frühling noch versteckt halten und es soll wechselhafter werden. Auch einzelne Schauer sind dann möglich. Die Temperaturen erreichen dementsprechend nur etwa 10 Grad – vor allem die Windböen dazwischen können uns wieder etwas frösteln lassen.

Dieser Tag eignet sich für einen Ausflug

Der Niederschlag zieht in der Nacht zum Mittwoch und spätestens am Mittwochmorgen weg – ab da geht es wieder bergauf und die Sonne kommt immer mehr heraus. Der Donnerstag verspricht dann Sonne pur, keinen Wind und Temperaturen um die 18 Grad – der perfekte Tag für einen Ausflug also!

Denn danach geht es wieder wechselhafter weiter. Zwar bleiben die Temperaturen laut DWD auch am Wochenende mild, jedoch verdecken wieder mehr Wolken die Sonne.

Ein Blick in frühere Jahre zeigt: Im März sind so milde Temperaturen in Stuttgart nicht ungewöhnlich. Das gilt zumindest für die letzten 30 Jahre, in denen es durch den Klimawandel bereits spürbar wärmer geworden ist. Die Grafik aus unserem Datenprojekt „Klimazentrale“ zeigt die aktuellen Temperaturen an der DWD-Wetterstation auf dem Schnarrenberg. Der graue Bereich markiert, welche Temperaturen um diese Jahreszeit normal wären:

Vor 60 Jahren wären solche Temperaturen im März dagegen ziemlich ungewöhnlich gewesen. Die Grafik zeigt aber auch: Selbst unter dem Einfluss die Klimawandels wären 18 Grad am Donnerstag alles andere als normal.