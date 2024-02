Bewölktes und oftmals nasses Wetter erwartet die Menschen zum Wochenende im Südwesten. Bis in die Nacht zum Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch vor orkanartigen Böen in hohen Schwarzwaldlagen sowie vor Dauerregen im Bereich des Schwarzwalds und des Odenwalds.

Bereits für Donnerstag sagte der DWD verbreitet Regen vorher. Am Freitag sei es dann wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern bei maximal 5 bis 13 Grad. In hohen Berglagen sei sogar Schnee möglich, so der DWD. Der Samstag zeigt sich ähnlich mit wechselnder Bewölkung. Zeitweise werden Schauer und im Schwarzwald auch Graupelgewitter erwartet.

Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von zehn Grad. Auch am Sonntag ist der Himmel meist stark bewölkt - nur im Süden zeigt sich zeitweise mal die Sonne. Ab dem Nachmittag zieht dann von Westen aus Regen übers Land.