Zieht wieder der Saharastaub über Stuttgart? (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Saharastaub zieht über Europa hinweg. Trifft er auch Baden-Württemberg? Der Deutsche Wetterdienst gibt einen Ausblick auf die nächsten Tage.









Die Sonne und der blaue Himmel weichen ab Donnerstag einer gelben Färbung – Saharastaub zieht über Deutschland hinweg. Ärgern wird das wohl vor allem die Autofahrerinnen und -fahrer im Land. „In der Nacht zum Donnerstag erwarten wir eine hohe Konzentration des Sandes in der höheren Atmosphäre“, wie Peter Crouse, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärt. In den frühen Morgenstunden und am Donnerstagvormittag soll er als Blutregen über Baden-Württemberg und Bayern fallen.

Eine Verschlechterung der Luftqualität sei in Deutschland jedoch nicht zu erwarten, wie der Copernicus-Atmosphärendienst der Deutschen Presseagentur mitteilte.

Zum Wochenende hin, soll das Naturphänomen dann vorbei sein, der Frühling kehrt vorerst trotzdem nicht zurück. „In der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet Baden-Württemberg eine Kaltfront, die Niederschlag mit sich bringt“, sagt Wetter-Experte Crouse.

Pflanzen sollten vor dem Frost geschützt werden

Wer schon die ersten Balkonpflanzen aus dem Winterschlaf geholt hat, sollte diese deshalb zum Wochenende hin nochmals winterfest machen. Laut dem Meteorologen erreichen zwar die Temperaturen am Samstag in Stuttgart etwa sechs Grad, doch in der Nacht auf Sonntag wird es mit minus zwei Grad noch einmal frostig. Durch den starken Temperatursturz sei vor allem in höheren und mittleren Lagen mit Schneefall zu rechnen.

Die Kaltfront wird laut DWD auch in der kommenden Woche das Wetter bestimmen. Es zieht laut Crouse „kühle Nordseeluft mit arktischem Ursprung“ über das Land, deshalb bleibe das Wetter vorerst winterlich.