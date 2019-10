1 In den kommenden Tagen bleibt das Wetter schmuddelig, ehe es dann am Wochenende deutlich besser wird. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Wie im restlichen Land stürmt und regnet es in den kommenden Tagen auch in Stuttgart. Entspannung ist erst am Wochenende in Sicht – dann klettert das Thermometer auf bis zu 20 Grad.

Stuttgart - Das Wetter in und um Stuttgart zu Wochenbeginn lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: trostlos. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Tief „Peter“ bringt Deutschland auch in den kommenden Tagen nasskaltes Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden Regenschauer erwartet, die vom Westen in Richtung Osten ziehen.

„Der Regen verstärkt sich in der Nacht auf Mittwoch“, sagt Marco Pukert vom DWD in Stuttgart. Auch am Mittwoch gibt es Schauer, Gewitter sind ebenfalls möglich. In der Nähe der Schauer weht der Wind, der aus Südwesten kommt, teilweise in Böen. Das Thermometer klettert wohl auch nicht mehr über 15 Grad Celsius. Am Donnerstag zieht der Regen dann allmählich in Richtung Alpen ab. Wer draußen unterwegs ist, muss dennoch mit vereinzelten Schauern rechnen.

Viel hängt vom Nebel ab

Vielversprechend sind die Aussichten ab Freitag: Unter zunehmendem Hochdruckeinfluss kommt die Sonne immer mehr zum Zug. Schon am Freitag könnte das Thermometer in Stuttgart 20 Grad erreichen, am Samstag könnte diese Marke sogar geknackt werden. „Das hängt davon ab, wie schnell sich der Nebel verzieht“, sagt Marco Pukert. Im Oktober habe die Sonne nicht mehr so viel Kraft, die Nächte seien lang.

Wie viele goldene Oktobertage es geben wird, kann der DWD nicht genau vorhersagen. Marco Pukert vermutet, dass es Anfang der kommenden Woche wieder wechselhafter wird.