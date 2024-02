Wetter in Stuttgart: Zieht der Frühling schon bald in Stuttgart ein?

Langsam macht sich der Frühling in Stuttgart bemerkbar. Wie wird sich das Wetter entwickeln? Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes gibt Auskunft.

Endlich ist es soweit – der klirrend kalte Januar ist vorbei. Nach dem kalten Start ins neue Jahr stabilisiert sich das Wetter langsam. In der vergangenen Woche war dies bereits bei Temperaturen um die 10 Grad zu spüren. Wie der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wird es vorerst bei diesen Temperaturen bleiben. Auch die ersten sichtbaren Zeichen des Frühlings machen sich langsam bemerkbar, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Die nächsten Tage in der Region Stuttgart werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mild. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise und ab und zu muss mit leichten Niederschlägen gerechnet werden. Am Samstag wird es allerdings recht freundlich. Temperaturen von bis zu 14 Grad sind zu erwarten und auch etwas Sonne ist dabei. Der Sonntag wird dagegen etwas unbeständiger. Bei Werten um 12 Grad kann es immer wieder etwas tröpfeln, größere Niederschläge sind aber nicht zu erwarten.

Lesen Sie auch

Start in die neue Woche

In der Nacht zu Montag wird es wieder etwas kühler. Nach einem kühlen Morgen steigen die Temperaturen tagsüber auf rund zehn Grad. Am Abend muss mit leichtem regen gerechnet werden. Am Dienstag und Mittwoch werden Temperaturen von zehn bis 13 Grad erwartet, wobei der Dienstag noch etwas freundlicher wird.

Mit dem Samstag steht also wieder ein recht warmer Tag bevor. Die anderen Tage lassen etwas zu wünschen übrig, aber immerhin sind die Temperaturen endlich wieder milder als im Januar und der Frühling kann langsam beginnen.