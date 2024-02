Wetter in Stuttgart: Wolkig mit Aussicht auf Besserung?

1 Gewohntes Bild der letzten Tage: Graue Wolken am Himmel. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In den letzten Tagen blieb es in Stuttgart eher grau und im einstelligen Temperaturbereich. Doch besonders winterlich scheint es nicht mehr zu werden. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt Auskunft.











Nach eher durchwachsenen letzten Wochen mit vielen Wolken, scheint sich in der baden-württembergischen Landeshauptstadt der Frühling demnächst anzukündigen. In immer längeren Abschnitten zeige sich die Sonne und sorge Ende der Woche dafür, dass die 10-Grad-Marke tagsüber dauerhaft geknackt werde, so die Angaben eines Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.