1 Wettertechnisch gibt es am kommenden Wochenende einen Lichtblick. Dann könnte zumindest die Regenphase geschafft sein. (Archivfoto) Foto: Leif Piechowski/Leif Piechowski

Das Wetter in Stuttgart ist derzeit ziemlich ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte es sogar teilweise noch einmal weiß werden, bevor die Temperaturen wieder zweistellig werden.

Stuttgart - Der Frühling lässt in Stuttgart noch ein bisschen auf sich warten. In den kommenden Tagen bleibt es zunächst einmal regnerisch und wird teilweise sogar noch einmal richtig winterlich.

Bis einschließlich Mittwoch sind laut dem Deutschen Wetterdienst in Stuttgart immer wieder ungemütliche Schauer gemeldet. Nachts können die Temperaturen in den leichten Frostbereich sinken und auch die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter.

In Stuttgart würde das aber nur auf der Filderebene als leichte Schneedecke sichtbar werden. „Das sind aber höchstens zwei bis drei Zentimeter Schnee“, so Thomas Schuster, Diplom-Meteorologe (FH) vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Da es tagsüber in dieser Woche Temperaturen um die 6 Grad Celsius hat, bleibt die weiße Decke aber nicht lange liegen.

Regenphase am Wochenende vorbei

In den übrigen Teilen Stuttgarts muss man sich in den kommenden Tagen eher auf Matschwetter einstellen, bei Tageshöchstwerten von maximal 7 Grad Celsius.

„Bis zum Wochenende müsste die Regenphase vorbei sein“, sagt Schuster. Mit etwas Glück lässt sich dann auch die Sonne wieder blicken. Ein Steigen der Temperaturen wird jedoch erst für die nächste Woche erwartet, dann könnten die Werte wieder in den zweistelligen Bereich klettern.