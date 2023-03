1 Der Regenschirm ist auch in den kommenden Tagen ein wichtiger Begleiter. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Wer in den kommenden Tagen das Haus verlässt, der sollte einen Regenschirm bei sich haben. Am Samstag gibt es aber Hoffnung auf Sonne – doch es wird kühl.









Wann kommt endlich der Frühling? Das fragen sich in diesen Tagen wieder viele Menschen in Stuttgart. Statt Sonnenschein herrscht Tristesse am Himmel. Auch am heutigen Mittwoch löst der Blick nach oben keine Freudensprünge aus. Regen ist in der Landeshauptstadt angesagt – und das den ganzen Tag. Erst ab Donnerstagmittag lockert es auf und die Schauer verschwinden. Die Regenpause ist aber nur von kurzer Dauer. Am Freitag wird es laut Peter Crouse, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart wieder nass. Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen bei milden 13 bis 14 Grad.

Hoffnung auf Sonne gibt es aber: Am Samstag sorgt ein Hochdruckgebiet zumindest mal für einen blauen Himmel. Dafür sinken die Temperaturen auf vier bis sechs Grad. Am Sonntag soll nach Angaben des DWD dann wieder regnen. Zwar wird es wieder milder doch auch zum Wochenbeginn bleibt es unbeständig und nass. Das warten auf frühlingshaftes Wetter geht in Stuttgart also weiter.