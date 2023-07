Gewitter, Schauer und Sturmböen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg vor allem im Südwesten und Oberschwaben. Bis zum Mittwochnachmittag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in diesen Regionen teils starke Gewitter und Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben.

Gegen Abend werden die Schauer weniger und sollen nach Südosten abziehen, so der DWD. Die Temperaturen können tagsüber zwischen 18 Grad im Süden des Schwarzwaldes bis 26 Grad am Rhein, am Neckar und an der Tauber schwanken. In der Nacht zum Donnerstag sei es zunehmend stark bewölkt. Der Donnerstag bleibt trocken mit frischen Böen aus Nordost. Und wist sieht es in Stuttgart aus?

So wird das Wetter in Stuttgart

Die Landeshauptstadt erwarten im Verlauf des mittwochvormittags Schauer, teils können die kräftig sein. „Auch ein schwaches Gewitter ist durchaus möglich“, sagt Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart gegenüber unserer Redaktion sagte. Grund sei das Sturmtief „Poly“, dessen Kaltfront am Mittwochvormittag Baden-Württemberg und so auch Stuttgart überquere. Temperaturmäßig bleibe es frisch und relativ kühl. Der Meteorologe spricht von 22, 23 Grad in der Landeshauptstadt.

Es wird heiß in Stuttgart

Sturmböen wie in anderen Teilen des Südwestens seien „für Stuttgart zu viel“, sagt er und gibt Böen von 60 bis 70 km/h am Vormittag und Mittag an. Nachdem die Schauer und Gewitter vorbei seien, lockere es sich wieder auf, so Crouse.

Am Donnerstag und Freitag ist es laut ihm dann meist freundlich, am Freitag sogar sonnig und warm bis heiß. Crouse gibt die Temperaturen für Stuttgart für Donnerstag mit 26 Grad, am Freitag mit 31 Grad an.