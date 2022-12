Im Kessel fällt der erste Schnee In Stuttgart fällt der erste Schnee

Wetter in Stuttgart und Region

In der Region Stuttgart fällt der erste Schnee (Symbolbild).

Die ersten Schneeflocken fallen im Stuttgart vom Himmel. Der Winter ist nun wohl auch endgültig im verhältnismäßig warmen Kessel angekommen. Wird er auch liegen bleiben?















Ein besonderer Moment für Romantikerinnen und Romantiker: In Stuttgart fällt in diesem Winter der erste Schnee. Auf vielen Dächern ist bereits eine kleine Schneedecke zu sehen.

Doch reicht er auch für den ersten Schneemann oder sogar eine Schlittenfahrt am Killesberg? Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart sagt dazu: „Am Wochenende kommen zeitweise die Schneeflöckchen.“ Er erwartet aber nur kleine Mengen. „Höchstens ein Zentimeter“, meint er. Schlittenfahren könnte also schwierig werden und statt einem Schneemann ist wohl nur eine kleine Schneeballkugel drin.

Wie werden die Temperaturen?

Die Temperaturen werden dem Meteorologe zufolge in den nächsten Tagen winterlich bleiben, tagsüber liegen sie auch weiterhin bei höchstens 0 Grad. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden sogar Temperaturen von minus sieben Grad erwartet.