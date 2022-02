1 Ähnlich wie letztes Jahr um diese Zeit erwartet der DWD am Wochenende viel Sonne. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am vergangenen Sonntag fegten kräftige Sturmböen über Stuttgart. Dieses Wochenende zeigt sich das Wetter versöhnlich – und hat viel Sonne im Gepäck.















Stuttgart - Das vergangene Wochenende lud nicht gerade zu einem Spaziergang an der frischen Luft ein, Sturmtief „Roxana“ fegte auch über die Region Stuttgart hinweg. In der Nacht zu Montag sorgten Schnee, Glätte und überflutete Straßen für Chaos. Dieser Wochenausklang wird laut Peter Crouse, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), deutlich freundlicher.

Der Donnerstag gestaltet sich bei Höchsttemperaturen von rund 8 Grad zunächst noch heiter, bevor dichte Wolkenfelder aufziehen. In der Nacht können dann Regen und Schnee einsetzten, wie der Meteorologe sagt. „Der Schnee wird unter 400 Metern nicht liegen bleiben“, so Crouse. Oberhalb dieser Grenzen rechnet der DWD-Experte mit nur wenig Schnee, Glätte sei möglich.

Viel Sonne am Wochenende

Am Freitag erwartet den Raum Stuttgart ein Sonne-Wolken-Mix, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen tagsüber auf maximal 6 Grad, nachts sinken sie auf bis zu – 4 Grad. Am Wochenende profitiert das Wetter von Hoch Ingo, wie Peter Crouse sagt. Am Samstag erwartet der Wetter-Experte viel Sonne und nur schwachen Wind. Das Thermometer klettert tagsüber auf maximal 7 Grad. Die Nacht gestaltet sich ähnlich frostig wie am Vortag.

„Der Sonntag wird deutlich milder“, prognostiziert Crouse. Die Landeshauptstadt kann sich über vorfrühlingshafte Temperaturen freuen, bis zu 12 Grad sind drin. Überwiegend soll die Sonne scheinen, nur vereinzelt sind Wolken möglich. In der Nacht zum Montag bleiben die Temperaturen nach Einschätzung des DWD dann im positiven Bereich.