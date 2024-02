Wetter in Stuttgart: Sturm und Regen in den kommenden Tagen

Sturm und Regen in den kommenden Tagen

Wetter in Stuttgart

1 In den kommenden Tagen wird es in Stuttgart regnerisch. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Das Wetter in den kommenden Tagen wird in Stuttgart ungemütlich. Bei milden Temperaturen müssen sich die Menschen auf viel Regen und Sturm einstellen.











Link kopiert



Die kommenden Tage in Stuttgart werden stürmisch, mild und regnerisch. Während der morgige Dienstag bei Temperaturen bis zu 13 Grad noch trocken und freundlich bleibt, ziehen in der Nacht zum Mittwoch laut Wetterexperte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken auf, die viel Regen und Sturm im Gepäck haben. Am Tag liegen die Höchsttemperaturen bei etwa 12 Grad.