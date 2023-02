9 Endlich Sonne, endlich ein bisschen Wärme – viele Menschen haben am Mittwoch das schöne Wetter genossen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Noch ist kein Frühling, aber die milden Temperaturen lassen hoffen. Unsere Redaktion hat in einer Bildergalerie einige Sonnenmomente eingefangen.









Die Tage werden wieder länger – und sie werden wärmer. An diesem Mittwochnachmittag stiegen die Temperaturen in der Stuttgarter City über die Zehn-Grad-Marke. Auf dem Schlossplatz, in den umliegenden Cafés und auf der Königstraße haben viele Menschen das schöne Wetter genossen. Manch einer hofft schon auf den Sommer. Nach Aussagen einiger Meteorologen sind Schnee und Kälte für diesen Winter auch bereits vorbei.

Der deutsche Wetterdienst ist da vorsichtiger. Für drei bis vier Wochen im Voraus seien keine vernünftigen Prognosen möglich, sagte Thomas Schuster vom DWD vor Kurzem gegenüber unserer Zeitung. Was die kommenden Tage betrifft, sind die Vorhersagen aber meist ziemlich präzise. Und demnach bleiben die Temperaturen mit um die zwölf Grad zwar mild, doch bereits am Donnerstag ziehen Wolken auf, am Freitag sind es dann schon ein paar mehr, und am Samstag ist mit Regen zu rechnen. Unsere Redaktion hat noch ein paar Sonnenstrahlen eingefangen und zeigt sie in einer Bildergalerie.