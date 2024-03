Am Donnerstag wird es in Stuttgart mit etwa 17 Grad rekordverdächtig warm – für einen Tag Mitte März. Daten unserer Klimazentrale zeigen, wie ungewöhnlich das milde Wetter derzeit ist.

Sonniges T-Shirt-Wetter – das war für den Donnerstag in Stuttgart vorhergesagt, den wärmsten Tag in dieser Woche. Mit etwa 17 Grad wird es heute in der Landeshauptstadt tatsächlich sommerlich mild, wenn auch leicht unter der 20-Grad-Marke.

Solche Temperaturen sind für die Jahreszeit rekordverdächtig: Nur im Jahr 2014 wurde an der Wetterstation auf dem Schnarrenberg an einem 14. März mehr gemessen, nämlich knapp 18 Grad. Das zeigen Daten, die wir laufend für unser Datenprojekt „Klimazentrale“ auswerten. Sie zeigen auch: In den vergangenen 60 Jahren ist es aufgrund des Klimawandels im März auch in Stuttgart wärmer geworden.

Rekordverdächtige Temperaturen

Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Jahren es an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes am 14. März am wärmsten und am kältesten war. Gezählt wird dabei seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1958.

Mit 17 Grad liegen die Temperaturen am Donnerstag also weit über dem, was in vergangenen Jahren in dieser Jahreszeit meistens vorkam – wie bereits an mehreren anderen Tagen im März. Ebenfalls ungewöhnlich warm war es zum Beispiel am 3. März mit fast 20 Grad in der Innenstadt.

Die folgende Grafik zeigt die Temperaturen der vergangenen 30 Tage. Welche Temperaturen in den 30 Jahren von 1991 bis 2020 zur selben Jahreszeit häufig vorkamen, ist als grauer Bereich markiert:

Dabei waren die Jahre seit 1991 bereits stärker von steigenden Temperaturen im Zuge der Klimakrise beeinflusst – und selbst im Vergleich damit ist das aktuelle Wetter ungewöhnlich. Vergleicht man hingegen mit den Jahrzehnten von 1961 bis 1990, so waren damals noch deutlich kühlere Temperaturen im März der Normalfall. Über zwölf Grad ging es zur Jugendzeit der Eltern- und Großelterngeneration nur selten hinaus.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.