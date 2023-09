Am Mittwochnachmittag soll das Wetter im Süden Deutschlands kippen. Erwartet werden Sturmböen und Hagel. Punktuell kann es Starkregen mit bis zu 60 Litern innerhalb von ein bis drei Stunden pro Quadratmeter in Baden-Württemberg geben.

Im Raum Stuttgart sieht es laut den Meteorologen vom Deutschenwetterdienst nicht so dramatisch aus wie weiter südlich an der Donau, wo starke Unwetter erwartet werden.

In Stuttgart rechnen die Experten mit Regen und leichten Unwettern ab dem frühen Nachmittag bis 21 Uhr am Abend. Prognostiziert sind fünfzehn bis zwanzig Liter pro Quadratmeter. Also deutlich weniger als in anderen Teilen des Landes.

Einen Regenschirm sollte man allerdings trotzdem parat haben.