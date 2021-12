3 Rund um den Killesberg zogen am Montag viele Wolken auf. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Dunkler Himmel über Stuttgart: Dicke Wolken zogen am Montag über der Landeshauptstadt auf. Unser Fotograf hat das Wetterschauspiel festgehalten.















Link kopiert

Stuttgart - Dicke Wolkenberge statt Schneeflocken zum Nikolaustag: Wer am Montagnachmittag in den Stuttgarter Himmel blickte, bekam vor allem eine Menge dunkler Wolken zu sehen. Unser Fotograf hat das Naturschauspiel mit seiner Kamera festgehalten.

Nachdem es zuletzt vereinzelt immer wieder geschneit hat, war am Montag zum Nikolaustag bei Maximaltemperaturen von um die fünf Grad Celsius eher graues Novemberwetter angesagt. In der Nacht zum Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg verbreitet Glätte. Von Westen zieht Schnee auf, der in tieferen Lagen in Regen übergeht. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee könnten gebietsweise im Schwarzwald fallen.

Am Dienstag erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken, nur noch örtlich ist mit Schneeschauern zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf maximal sieben Grad Celsius, ähnlich wie am Mittwoch. Dann ist auch mit länger anhaltenden Schneefällen und verbreiteter Glätte zu rechnen – und die dichten Wolken bleiben uns ebenfalls treu.