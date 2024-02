Langsam wäre es Zeit für den Frühling! Doch welches Wetter erwartet uns in den nächsten Tagen? Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes gibt Auskunft.

Der lang erwartete Frühlingsbeginn steht kurz vor der Tür. Die ersten wärmeren Tage des Jahres mit ordentlich Sonnenschein liegen schon hinter uns. Dennoch ist Geduld gefragt, denn das Wetter wird in den nächsten Tagen nochmal durchwachsen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es grau und teilweise regnerisch. Leichter bis mäßiger Regen, bei Temperaturen von bis zu 14 Grad, sind am Donnerstag zu erwarten. In der Nacht zum Freitag zieht dieser Regen dann in Richtung Südosten, sodass der Freitag überwiegend trocken bleibt. Bei Temperaturen um die 11 Grad ist zusätzlich noch mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

Graues Wochenende steht bevor

In der Nacht zum Samstag ziehen Wolken auf und die Temperaturen sinken auf ein bis zwei Grad. Über den Samstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Die Temperaturen steigen aber auf bis zu 10 Grad an.

Die Nacht zum Sonntag wird kalt und bewölkt. Tagsüber wird es ähnliche Temperaturen wie am Vortag geben, die am Sonntag aber zusätzlich noch von leichtem bis mäßigem Regen begleitet werden.

„Märzwinter“ statt Frühling?

Ein richtiger Frühling, wie man ihn sich vorstellt, mit bunten Blümchen und Temperaturen von bis zu 20 Grad, ist leider noch nicht in Sicht. Allerdings befindet man sich bei den milderen Temperaturen, die zurzeit herrschen, klar über dem Durchschnitt, so der Deutsche Wetterdienst. Gleichzeitig warnen manche Wetterbeobachter jedoch vor einem drohenden „Märzwinter“.

Mit dem Frühling muss man sich dennoch noch ein bisschen gedulden. Hier und da sind trotzdem schon die ersten bunten Blumen zu sehen, die einem immerhin schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling geben.