Kühlere Temperaturen und viel Regen: Die neue Woche bringt in Baden-Württemberg wechselhaftes Wetter mit sich. So sind die Aussichten laut dem Deutschen Wetterdienst.

Regenschirme und wetterfeste Kleidung sollten in den kommenden Tagen griffbereit sein, denn das Wetter im Stuttgarter Kessel wird wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für diese Woche Regen und weniger sommerliche Temperaturen.

Die kühle, vom Atlantik her wehende Luft, sorgt bis zum Wochenende für erfrischendere Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Zudem ist mit flächendeckenden Schauern und möglichen Gewittern mit Windböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Damit wird es laut Thomas Schuster vom DWD am Stuttgarter Schnarrenberg in den nächsten Tagen eher weniger trocken bleiben.

Zum Donnerstag und Freitag darf dann wieder mit längeren Regenpausen gerechnet werden. Es bleibt jedoch insgesamt wechselhaft.