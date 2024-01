Wetter in Stuttgart: Es bleibt ungewöhnlich mild in der Region

1 Blick vom Stuttgarter Fernsehturm: Außer durch ein paar Wolken soll das Wetter in den nächsten Tagen kaum getrübt werden. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Deutsche Wetterdienst verspricht in Stuttgart auch für die nächsten Tage sehr milde Temperaturen. Woran das liegt – und wann man dennoch regenfeste Kleidung erwägen sollte.











Link kopiert



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt das milde Klima vom Wochenende der Region Stuttgart auch in dieser Woche erhalten. „Wir rechnen in den nächsten Tagen mit Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich, bis zu zwölf Grad“, sagt der DWD-Meteorologe Thomas Schuster. Blauen, fast komplett wolkenlosen Himmel wie am Montag werde es aber auch nicht mehr geben. „Der Montag ist diese Woche der schönste Tag, was Sonnenstunden angeht.“