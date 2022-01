Wetter in Stuttgart

8 Zumindest für einen kleinen Schneemann reichte es schon. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Das Jahr 2022 ist erst wenige Tage alt und nun lässt sich auch der Winter in Stuttgart blicken. Nach einem warmen Jahreswechsel sind die Temperaturen deutlich gesunken und der erste Schnee des Jahres ist gefallen.















Stuttgart - Der Winter hat sich in den vergangenen Wochen in Stuttgart noch nicht so wirklich vor die Tür getraut. Nach einem sehr warmen Jahreswechsel lässt er sich nun aber doch zumindest für ein paar Tage blicken.

Am Freitag fiel in Stuttgart sogar der erste Schnee für dieses Jahr. Zwar wird die dünne Schicht nicht für ausufernde Schlittenfahrten reichen, aber immerhin gab es ein paar Flocken. In unserer Bildergalerie haben wir einige Schnappschüsse zusammengestellt.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Wochenende in ganz Deutschland winterlich und es kann zu teils kräftigen Schneefällen kommen. Aber die potenziell weißen Landschaften werden sich wohl bereits zu Beginn der kommenden Woche auflösen. Denn die Temperaturen sollen wieder steigen und spätestens zur Wochenmitte „wird voraussichtlich am Rande eines kräftigen Hochs bei den Britischen Inseln noch mildere Luft über die Nordsee zu uns geführt“, heißt es vom DWD.