8 Der Blick vom Stuttgarter Fernsehturm am Freitagvormittag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Dichter Nebel zeigte sich am Freitag in Stuttgart. Auch das Wochenende wird trist und regnerisch. Wer auf Sonne gehofft hatte, wird leider enttäuscht.















Stuttgart - Wer am heutigen Freitagvormittag in Stuttgart aus dem Fenster geblickt hat, der sah nicht allzu weit. Eine dicke Nebelbank hatte sich in der Landeshauptstadt niedergelassen – mittlerweile ist diese verschwunden und die Sonne schaut heraus. Anders sieht es da in anderen Teilen Baden-Württembergs aus. „Vor allem im Norden bleibt es heute voraussichtlich ganztätig neblig“, so Meteorologe Clemens Steiner.

Auch am Sonntag bleibt es trist

Die Temperaturen waren am Vormittag in Stuttgart dementsprechend im Keller. Nun könnte es etwas wärmer werden – der DWD rechnet mit maximal sieben Grad.

Trist sind die Aussichten derweil fürs Wochenende. Zwar verschwindet am Samstagvormittag der Nebel, der in der Nacht erneut aufziehen könnte, aber schöner wird es dadurch dennoch nicht. Spätestens am frühen Nachmittag beginnt es laut DWD in Stuttgart bei maximal 10 Grad zu regnen.

Auch der Samstagabend bleibt regnerisch und kühl. Trocken wird es wohl erst wieder am späten Sonntagvormittag. Wer am Wochenende auf Sonne gehofft hatte, wird enttäuscht – auch am Sonntag bleibt es grau.

Dass Nebel über Stuttgart auch seine schönen Seiten hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.