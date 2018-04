Wetter in Stuttgart Der Frühling ist da – bald mehr als 20 Grad!

Von red 02. April 2018 - 18:08 Uhr

In Stuttgart genießen die Menschen das gute Wetter am Ostermontag. Und können sich in den kommenden Tagen auf deutlich steigende Temperaturen freuen.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Stuttgarter zieht es nach draußen – wie hier am Ostermontag am Schlossplatz. Nach zuletzt teils feuchten und kühlen Tagen kommt der Frühling ins Land. „Die Temperaturen gehen stark nach oben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Ostermontag.

Mehr zum Thema

Schon am heutigen Dienstag werden bis zu 21 Grad erwartet. Zur Wochenmitte kommen laut DWD neue Schauer, die an den steigenden Temperaturen aber nichts ändern sollen.

Und am Wochenende sollen die Temperaturen nach einer kurzen Abkühlung dann in jedem Fall über die 20-Grad-Marke klettern. Da dürfte sich das bunte Treiben am Schlossplatz und an anderen Orten in Stuttgart nicht nur einmal wiederholen.